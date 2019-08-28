حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة ٤ أيام في واقعة غرق طفل الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في مصرع طفل غرقًا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية.

وكانت النيابة قررت استدعاء كل من رئيس حي العمرانية، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بالحي، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

واستمعت النيابة لأقوال والدي الطفل اللذان اتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في مقتل ابنهما.

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وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفي لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان والغطاسين من قوات الإنقاذ النهري ممن عثروا على الطفل داخل البالوعة بعدما جرفته المياه لمكان آخر.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بسقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة، وتبين أنه أثناء سير طفل على بعد خطوات من والدته أمام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.

تم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر ٦ سنوات إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.