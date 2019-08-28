ضبط أحد الأشخاص بحوزته 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مجهولة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص، بحوزته كمية كبيرة من المنشطات مجهولة المصدر قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام أحد الأشخاص، 38 سنة، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالمنشطات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً، ويتخذ من منطقة سكنه مكاناً لتجارته غير المشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه مستقلاً سيارة ملكه، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على "21 ألف قرص دوائي ومنشطات مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري.