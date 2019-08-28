تأجيل إغلاق جميع المواقع الإخبارية الشيعية بمصر لـ 27 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71ق، رئيس الوزراء وآخرين.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.