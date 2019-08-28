شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس رئيس «مياه الجيزة» في «مقتل طفل داخل بالوعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، الأربعاء، بحبس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بتسبب عن طريق الإهمال في وفاة الطفل يس عماد (4 سنوات)، غرقا بإحدى بالوعات الصرف الصحي أمام نادي الطالبية الرياضي الأحد الماضي.

كانت أسرة الطفل يس اتهمت مدير الشركة وآخرين عاملين بحي العمرانية بالإهمال والتسبب في مصرع نجلهم، مؤكدين أن الطفل المجني عليه سقط داخل البالوعة أثناء خروجه مع والدته وشقيقه «ريان» من بوابه النادي، حيث كانت المنطقة شديدة الظلام والبالوعة دون غطاء.