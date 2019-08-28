شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس رئيس «مياه الجيزة» في «مقتل طفل داخل بالوعة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، الأربعاء، بحبس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بتسبب عن طريق الإهمال في وفاة الطفل يس عماد (4 سنوات)، غرقا بإحدى بالوعات الصرف الصحي أمام نادي الطالبية الرياضي الأحد الماضي.
كانت أسرة الطفل يس اتهمت مدير الشركة وآخرين عاملين بحي العمرانية بالإهمال والتسبب في مصرع نجلهم، مؤكدين أن الطفل المجني عليه سقط داخل البالوعة أثناء خروجه مع والدته وشقيقه «ريان» من بوابه النادي، حيث كانت المنطقة شديدة الظلام والبالوعة دون غطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يأمر بحبس رئيس «مياه الجيزة» في «مقتل طفل داخل بالوعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.