شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الرباع محمد إيهاب بعد فوزه بـ3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الرباع المصري محمد إيهاب على فوزه بـ3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، قائلًا: «الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. فضل من الله التتويج بثلاث ميداليات ذهبيو وعزف النشيد الوطنى المصرى بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب لعام 2019».

وكتب إيهاب، في حسابه على «تويتر»: «أرفع رصيدى إلى 18 ميداليه ذهبيه في سجلات المشاركات الأفريقية وبذلك أكون قد حصلت على الميداليات الذهبيه في جميع المشاركات الدوليه الرسمية للكبار المعتمدة من الاتحاد الدولي ويتبقى فقط الذهب الأوليمبي وقادرون على تحقيقها بإذن الله».

وتابع: «جزيل الشكر لكل من دعمني في الوصول للذهب الأفريقي ومواصلة رحلة حلم الذهب الأوليمبي، كل الشكر للاتحاد المصرى لرفع الاثقال ووزارة الشباب الرياضه واللجنه الأوليمبية المصرية وقطاع الرياضة بشركه الكهرباء وجهاز الرياضه العسكرى وللجهاز الفنى والطبى وجميع من عاوني وآمن بى وبقدراتى على تحقيق الفوز ودعمنى لتمثيل مصر امام العالم.. واخيراً أسأل الله أن يكتب هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم والقادم أفضل وثقتنا بالله فوق كل التوقعات».