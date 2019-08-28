شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد منطقة الـ«62 ألف فدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، الأربعاء، منطقة الـ 62 ألف فدان المخصصة لإقامة المشروع القومي للصوبات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، وذلك على رأس لجنة مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات الملسحة والشركة الوطنية للزراعات المحمية ومسؤولي الاستثمار والأملاك بالمحافظة، لتحديد وتسليم مساحات الأراضي الواقعة في دائرة المحافظة التي سيتم بها تنفيذ الأعمال والتسوية بها عن طريق المعدات الثقيلة التابعة للهيئة الهندسية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: اللواء حسن الليثي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد باسم عزيز بإدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية، واللواء أيمن إسكندر قائد قطاع بني سويف والمنيا بالشركة الوطنية للزراعات المحمية.

كما حضر من محافظة بني سويف:اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والمهندسة لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، وأحمد ابراهيم مديرعام الأملاك، وأحمد حسين مديرعام الشؤون القانونية، وهاني الجويلي، وأحمد دسوقى رئيسا مدينتى ببا والفشن، ومجموعة عمل المشروع بمكتب خدمة المستثمرين والذي ضم:أحمد الزناتي، ومضر محمد، وعبدالتواب سيد .

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وتجول محافظ بني سويف ومرافقوه داخل المنطقة الواقعة في دائرة المحافظة، حيث حرص المحافظ على معاينة ومناقشة كافة المساحات التي سيتم بدء الأعمال بها في جولة موسعة «امتدت لأكثر من 4 ساعات» في المساحات الشاسعة من الأراضي الصحراوية.

وأكد المحافظ على أن المشروع «بالنسبة للمحافظة بكافة أجهزتها»يمثل أولوية أولى، خاصةً أنه أصبح مشروعا قوميا يتم تنفيذه بتكليفات رئاسية ضمن حزمة المشروعات التنموية التي يشهدها صعيد مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ الأهمية التنموية للمشروع الذي يعتبر الثالث عالميا في مجال الزراعات المحمية، حيث سيمثل دعما هاما ورقما محوريا في الاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر التنموية، كما أن المشروع سيدعم جهود التنمية بإقليم الصعيد، وستحظى بني سويف بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع لاسيما وأن فرص العمل المباشرة المتوقعة تتراوح مابين 250 ألف إلى 300 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد.

كما أكد المحافظ أن المشروع يعد تطبيقا فعليا لتوجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر، لافتا إلى أنه بمجرد اقتراح فكرة المشروع على الرئيس عبدالفتاح السيسي،وذلك خلال حضوره افتتاح المشروع القومي للصوبات الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، على الفور تم تكليف وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بدراسة المقترح، وبعدها توالت الزيارات واللجان على المنطقة وتم اختيار بعض المواقع الصالحة لتنفيذ المشروع والتي امتدت من الظهير الصحراوي لببا والفشن ببني سويف إلى داخل حدود محافظة المنيا .