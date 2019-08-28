شكرا لقرائتكم خبر عن يضم ألف قطعة أثرية.. وزيري يكشف تفاصيل إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم توقيع بروتوكول بين المجلس الأعلى للآثار، ومجموعة الماسة التابعة للقوات المسلحة؛ لإنشاء أول متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصري القديمة، حيث سيضم أكثر من ألف قطعة أثرية، ومقبرة»، معلقاً «سيكون متحفا عالميا».

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه سيتم افتتاح متحف طنطا السبت المقبل، موجها الشكر للحكومة على دعم وزارة الآثار في كافة مشروعاتها.