شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مفحمة بشمال سيناء بعد تضرر المواطنين منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء، إغلاق مكمورة فحم بقرية الجناين، بعد تعدد شكاوى المواطنين من تضررهم من الدخان المنبعث منها.

وأكد «فرج»، خلال جولة تفقدية لمعاينة المكمورة، الأربعاء، برفقة نعيمة محمود، مدير إدارة البيئة بمجلس المدينة، أنه تم إغلاقها بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين بتضررهم من الدخان المنبعث منها، فضلا عن تضرر أطفالهم الصغار.

إغلاق مكمورة بشمال سيناء بعد تضرر المواطنين منها

ووجّه باختيار مكان بديل تتوافر فيه الشروط البيئية اللازمة لإنشاء المكمورة، بالتنسيق وإدارة شؤون البيئة، حفاظًا على سلامة المواطنين.