شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب الإسكندرية»: إجراء 367 جراحة وفحص 3 آلاف حالة خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الأربعاء، أن أرض مدينة الحمام التابعة لجامعة الاسكندرية تم وضعها على خريطة التطوير بجامعة الاسكندرية، مشيراً أنه تم إخلاء كافة التعديات ومخلفات البناء الواقعة على أرض الجامعة.

وكشف «الكردي» في بيان، عن أنه سيكون هناك خطة إستراتيجية ممنهجة لتطوير تلك الأرض لتكون جاهزة لبناء كلية الزراعة بمدينة الحمام وذلك بغية الإستفادة من خبرات أساتذة جامعة الاسكندرية في المشروعات القومية الزراعية التي تتبناها الدولة المصريـة حاليا، خاصة بمشروعان الصوب الزراعية المحمية بقاعدة محمد نجيب.

وقدّم الدكتور عبدالمنعم فوزى، رئيس لجنة القوافل الطبية والخدمية بالجامعة تقريراً عن دور الجامعة في تطوير قرية باب العبيد بأبيس لاستكمال خطة التطوير الخاصة بالقرية، وذلك في إطار توجهات الدولة بتطوير القرى المصرية والعشوائيات، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من كليات الفنون الجميلة والتربية النوعية وزراعة الشاطبي وسابا باشا لمتابعة أعمال التطوير في القرية، ووضع تصور عمراني وبصري للقرية، ومساعدة أهالى القرية في إقامة مشروعات صغيرة متميزة.

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وفى إطار حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية والرياضية وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية، وافق المجلس على إتاحة الملاعب الرياضية بالكليات المختلفة للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية وإتاحتها لجميع الطلاب في جميع الأوقات.

كما واستعرض الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، تقريراً عن حجم العمل بالمستشفيات الجامعية خلال فترة اجازة عيد الاضحى وإجمالي عدد الحالات التي تم فحصها بجميع أقسام الطوارئ لمستشفيات الجامعية بالاسكندرية والتي بلغت ما يقارب 3 آلاف حالة منهم 367 عملية جراحية، حيث استقبل المستشفى الرئيسي 994 حالة تم فحصها من سموم وحروق، وبلغ عدد العمليات 208 عملية جراحية منهم 141 جراحات تجميل، واستقبل مستشفى الشاطبي 584 حالة عمليات قيصرية، ومستشفى الاطفال استقبل 832 حالة، ومستشفى الحضرة للعظام 500 حالة منهم 156 عملية كسور وخلع وشروخ.

كما ووافق المجلس على ضم عضويات مجالس الكليات من الداخل والخارج للعام الجامعى 2019/2020.

ووافق المجلس على ترقية 4 عضو هيئة تدريس، 1 إلى درجة أستاذ، و3 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 5 مدرس ومنح 21 درجة دكتوراه، و45 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.