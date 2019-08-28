شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 75 طن لحوم أضاحى لـ19 محافظة فى الأسبوع الثالث للتوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع الثالث على التوالي تنفيذ خطتها في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا. وأعلنت الأوقاف، أنه سيتم اعتبارًا من يوم السبت القادم 31 / 8 / 2019م توزيع عدد (75) طنًا، وذلك بمحافظات: (الغربية – الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة- الجيزة – سوهاج- الدقهلية – الإسماعيلية – الإسكندرية – المنوفية – المنيا- أسيوط – أسوان- الأقصر – القاهرة- قنا – الفيوم – بني سويف – شمال سيناء)، ليصل إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الثالث (225) طنًا.

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