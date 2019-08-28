شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يناقش مشكلة منطقة عزيز عزت ويلتقى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع بشأن حصر المساكن الاقتصادية التابعة للمحافظة للوقوف على حل المشاكل والمعوقات التى تواجها كما ناقش حل مشكلة منطقة عزيز عزت بحى شمال الجيزة. حضر اللقاء اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، وأسامة السقعان رئيس حى شمال الجيزة. Advertisements كما عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع بشأن تطوير المناطق غير المخططة، بحضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات. كما عقد محافظ الجيزة لقاءاً مع عدد من المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بسرعة حلها.

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