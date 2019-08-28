شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة حلوان يصممون قالبا بلاستيكيا لإنتاج زجاجة مياه صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم مجموعة من طلاب شعبة الإنتاج بقسم هندسة الميكانيكية كلية هندسة حلوان قالب بلاستيك لإنتاج زجاجة مياه على شكل باندل.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تتشرف بأبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين الذين نفتخر بهم أمام العالم أجمع والذين يمثلون الجامعة فى المسابقات والمحافل الدولية، حيث أصبح خريجو كليات الهندسة ذوى مرجعية كبيرة للاستفادة بمهاراتهم، موضحا أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المتميزين الذين يساهمون فى بناء مصر المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة، وذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية التى تنعكس على تطوير المجتمع المصرى.

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وقام طلاب هندسة حلوان تحت إشراف الدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بتصميم اسطمبه نفخ بلاستيك لإنتاج زجاجه بلاستيك من خامة آمنة صحية قابلة لحفظ المياه لأكثر من مرة بدون تفاعل مادة البلاستيك مع مياه الشرب، والغرض الثانى من تصميمها هو استخدام الزجاجة بعد ملؤها كبندل ويمكن استخدامها فى النوادى الصحية ومراكز العلاج الصحى وتصلح للاستخدام بشكل خاص فى التمارين الخفيفة للصغار وكبار السن للحفاظ على قوة واستجابة الذراع.

ويتكون فريق عمل المشروع من مجموعة من الطلاب وهم محمود جمال، وكريم عادل، ومحمد عوض، ومحمد محروس، ومحمود ابراهيم، ومحمود بشير، ومحمود عبد الجابر.