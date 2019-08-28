شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يعتمد ترقية الدكتورة حنان محمد رضا لدرجة مدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس جامعة الأزهر الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس فى اجتماعه اليوم، وقرر ترقية الدكتورة حنان محمد رضا لدرجة مدرس بطب أسنان جامعة الأزهر قسم جراحة الفم والوجه والفكين.

وقدم الدكتور مصطفى عبدالغنى عميد كلية طب أسنان بنات جامعة الأزهرالتهنئة للدكتورة حنان محمد.

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وحصلت الدكتورة حنان على درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالتها بعنوان "فعالية استخدام الجراحة الاسترشادية عن طريق برامج الحاسوب للحفاظ على طول رمال الفك السفلى وقاع الجمجمة أثناء تيبس مفصل الفك الصدعى".

وحازت الرسالة على إعجاب اللجنة المشرفة والمناقشة التى تكونت من الدكتورة سوزان عبدالحكيم، والدكتورة غادة أمين والدكتورة فاطمة خليفة، والدكتور فهمى عبدالعال، حيث أوصت اللجنة المشرفة بتداولها بين الجامعات.