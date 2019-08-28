شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم وضع البنت صورها على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال البث المباشر للدار اليوم الأربعاء، والذى جاء نصه :"ما حكم وضع البنت صورها على موقع التواصل "فيس بوك".
وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"إن المسألة هنا هى ما يجوز للمرأة أن تكشفه، فالمرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها مع التزامها بأن تكون ثيابها لا تشف ولا تصف ولا تكشف".
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