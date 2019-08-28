شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 151 لسنة 2019 ، بعد موافقة البرلمان علية في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.





ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير الرسوم التى نص عليها القانون:1- تسجيل المستحضرات الطبية 25 ألف جنيه.

2- طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية 50 ألف جنيه.

3- طلب تسجيل المبيدات الحشرية 20 ألف جنيه.

4- طلب تسعير جديد لمستحضر 10 آلاف جنيه.

5- طلب تسعير عبوة جديدة 5 آلاف جنيه.

6- مقابل الحصول على شهادة المستحضر التصدير ألف جنيه.

7- مقابل الحصول على شهادة التداول الحر ألف جنيه.

8- الموافقة الاستيرادية للخامات "الدوائية- الفاتورة" 400 جنيه.

9- الموافقة الاستيرادية لخامات التجمل للفاتورة 400 جنيه.

10- الموافقة الاستيرادية لخامات 400 جنيه.

11- مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أو نقل ملكية صيدلية 500 جنيه.

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12- لكل خط انتاجى رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد "GMP" 10 آلاف جنيه.

13- الافراج الجمركى عن الشحنة للفاتورة ألف جنيه.

14- تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات ومستلزمات 100 ألف جنيه.

15- رخصة إضافة خط إنتاج جديد 10 آلاف جنيه.

16- رخصة المكاتب العلمية 50 ألف جنيه.

17- رخصة مستودع وكيل 40 ألف جنيه.

18- رخصة مخزن أو شركة توزيع 20 ألف جنيه.

19- رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 40 ألف جنيه.

20- الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 آلاف جنيه.

21- الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 7 آلاف جنيه.

22- الموافقة الاستيرادية للخطة الانتاجية السنوية 30 ألف جنيه.

23- الترخيص باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية 10 آلاف جنيه.