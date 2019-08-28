تعاون مشترك بين "بعثة الأوقاف" واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

زار وفد من بعثة وزارة الأوقاف بالبرازيل، مقر اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، لمناقشة الجهود التي تمت بالتعاون بينهما خلال العام الهجري الحالي وبحث الخطة الجديدة والمشاريع المطروحة لتنفيذها في العام الجديد.

وضم الاجتماع مسئولي الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الزغبي وبعثة الأوقاف التي ضمت الشيخ أبو بكر إبراهيم رئيس البعثة والشيخ جمال عبد الإمام مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بسانتو أمارو والشيخ سعيد عباس مبعوث الوزارة بمنطقة جواندائي

ووجه الزغبي، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على جهوده المتميزة وتواصله مع الجاليات المسلمة، بتواجد علماء مصر من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في كافة البلاد ليقوموا بشرح منهج الوسطية والاعتدال لكافة المسلمين، ومواجهة أي محاولة لاختطافهم بعيدا عن صحيح الدين الإسلامي.

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ووجه الزغبي رسالة شكر لوزير الأوقاف، على دعمه المتواصل لجهود اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل ورعايته المستمرة للفعاليات المشتركة التي تتم بين البعثة والاتحاد.

وتحدث الزغبي خلال اللقاء عن جهود بعثة الأوقاف وما تقوم به من نشر الإسلام الصحيح في دولة البرازيل وبالطبع فإن نجاح وانتشار الإسلام قائم بدورهم وبأعمالهم الجليلة؛.

وقدم أبو بكر إبراهيم مبعوث وزارة الأوقاف، الشكر لاتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل والقائمين عليه علي كل ماقدموه من مساعدات بشتي الطريق لتسهيل عمل المشايخ والأئمة في دولة البرازيل ودعمهم المستمر والدؤوب، والمشاركة في المشاريع المقامة لخدمة المحتاجين والتعريف بالدين الإسلامي، وعرض خطة ورؤية البعثة للمشاريع المستقبلية لهو دليل علي استمراريتنا في العمل سويا جنبا إلى جنب لتحقيق الهدف المشترك بيننا.

وقدم وفد الأوقاف درعا تذكاريا لاتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل تقديرا للمجهودات المبذولة من مساعدة البعثة وأعضائها للقيام بعملهم على أكمل وجه.