متحدث الرئاسة ينشر فيديو لنشاط الرئيس في مؤتمر "التيكاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر التيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. والتقى الرئيس السيسي اليوم في يوكوهاما بالسيد ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد. كما التقى الرئيس، في يوكوهاما بالسيد شينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا). وشهد الرئيس التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)

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