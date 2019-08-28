محافظ الجيزة يتابع توريد "الديسكات" المدرسية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التجهيزات الجاري تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية في إطار الاستعداد لإنطلاق العام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

ووجه راشد، وفق بيان، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية قبل بداية العام الدراسي الجديد وانتهاء العمل من كافة أعمال البناء والصيانة لجميع المدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقًا والمتابعة الدورية لتلك الأعمال لسرعة إنجازها.

كما وجه محافظ الجيزة، بسرعة توريد أثاثات جميع المدارس التي تجري الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء من الإنشاء لضمان دخولها ضمن خطط مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم توريد "الديسكات" المدرسية لمدرستي أكتوبر وناهيا في إطار السعي نحو الإنتهاء من توريد الأثاثات للمدارس قبل بداية العام الدراسي.

وتابع المحافظ، مع خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة إمبابة الثانوية، موجهًا بالانتهاء من أعمال الدهانات بالمدارس وصيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول قبل بداية العام الدراسي.