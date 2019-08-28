ضبط صاحب مخزن كاوتش لاتهامه بالاتجار في السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، صاحب مخزن كاوتش بمركز أطفيح، اتخذ منزله وكرًا لتجارة السلاح. أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أطفيح، قيام مالك مخزن كاوتش بمزاولة نشاطاً إجرامياً في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته رشاش عيار 9مم وطبنجة عيار 9مم و14 طلقة نارية عيار 9 مم. بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الاتجار، وأحاله اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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