مأمورية بـ 3 أرواح.. رحلة القبض على عصابة لسرقة السيارات بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

سيارة ملاكي ماركة "تويوتا" تركها 3 أشخاص أمام أحد المولات الشهيرة بالطريق الصحراوي، فكانت سببا في الكشف عن عصابة لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة من 3 أشخاص بسرقة سيارة ماركة "تويوتا" تركوها أمام داندي مول بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

أسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. م" 27 سنة، عاطل سبق اتهامه في 10 قضايا، و"أحمد. م. ا" 23 سنة.

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عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبط الأول بإحدى المزارع بوادي النطرون، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني بأسلوب المفتاح المصطنع وبيعها بمبلغ 7 آلاف جنيه لشخصين.

استهدفت مأمورية المتهمين وأمكن ضبطهما وهما: "يوسف. م" 24 سنة، و"عبدالقوي.ع" 18 سنة، واعترفا بشراء السيارة وإعادة بيعها بمبلغ 12 ألف جنية لعاطل وسائق يدعى "عمر" مفرج عنه تحت شرط في قضية "تهريب".

باستهدافهما أمكن ضبطهما واعترفا بشراء السيارة وبإرشادهما تم ضبط اللوحات المعدنية التي كانت مثبته على السيارة، وأضافا ببيعهما للسيارة بمبلغ 30 ألف جنيه لشخص يدعى "تامر. ع" 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، واعترف أنه على علم بأنها من متحصلات سرقة.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.