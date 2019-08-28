فشلوا في اغتصابه فصوروه عاريًا.. حجز 3 أطفال تعدوا على صديقهم جنسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت نيابة الطفل، حجز 3 متهمين أحداث 24 ساعة على ذمة التحريات، عقب إلقاء القبض عليهم لاتهامهم بالشروع في التعدي الجنسي على صديقهم، وتصويره عاريًا، ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت مباحث الجيزة كشفت ملابسات انتشار مقطع فيديو لشاب مجرد من ملابسه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تبين أنه لطفل سائق توك توك وأن أصدقائه وراء واقعة نشر الفيديو بعد فشلهم في التعدي عليه جنسيًا.

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تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا بتعرض طفل للضرب ومحاولة تعدي جنسي وانتشار مقطع فيديو له مجردًا من ملابسه على الفيس بوك، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

أشارت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، أن المجني عليه كان برفقته 3 من أصدقائه الذين دخلوا معه في وصلة من المزاح دفعتهم للتعدي عليه بالضرب ثم محاولة التعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه، فقاموا بتجريده من ملابسه وعقب فشلهم في اغتصابه قاموا بتصويره عاريًا ونشر أحدهم مقطع الفيديو على موقع "فيس بوك".

وفور انتشار مقطع الفيديو بعد حدوث الواقعة بيومين أخبر الطفل المجني عليه والدته التي اصطحبته إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، بعد تحديد هوية المتهمين، وترأس المقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أن أعمارهم تتراوح من 15 إلى 16 عامًا، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة مبررين فعلتهم بالمزاح حيث رددوا قائلين: "كنا بنهزر يا باشا".

حرزت المباحث الهاتف المحمول المصور عليه الفيديو، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.