رئيس النيابة الإدارية يستقبل نائب وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم.

ونقل نائب وزير التعليم تهنئة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للمستشار "المنشاوي" بتوليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، مثمناً دورها بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن الدكتور محمد عمر - نيابة عن وزير التعليم - قام بإهداء درع وزارة التربية والتعليم - صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي على تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها وزارة التربية والتعليم لعمل التطوير الشامل لمنظومة التعليم المصرية لتواكب طرق التعليم الحديثة التي تعني بإنشاء وتكوين أجيال من المفكرين والمبدعين ليفيدوا أنفسهم وأوطانهم، والتي تعد الركيزة الأساسية التي يقاس بها تقدم الأمم وعلو شأنها.