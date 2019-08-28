محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على ربة منزل لاتهامها بالاتجار في المخدرات بمركز الصف. وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، مفادها قيام "منى. س" 40 سنة، ربة منزل، بمزاولة نشاطاً إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة متخذة منطقة سكنها مسرحاً لترويجها. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بمسكنها وبحوزتها 3 لفافات كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر، وزنت حوالي 7 كيلو و500 جرام. اعترفت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبطت بـ 7 كيلو بانجو.. الشرطة تكشف "دولاب المعلمة" بالصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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