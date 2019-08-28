مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم في "لجان العمليات النوعية" لـ 3 سبتمبر

قررت محكمة غرب القاهره العسكريه تأجيل محاكمة "محمد فهمي" في القضية المعروفة بـ «قضية العمليات النوعية»، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

وذلك لقيامهه بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاه وافراد ومنشآت القوات المسلحه ، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرةوالتي كانت مقيدة برقم351 لسنة 2015 حصر نيابة امن الدولة العليا والمعروفه اعلاميا بـ " لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم " .

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامه العليا احال المتهمين الى القضاء العسكرى .

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة. وأسندت لهم النيابة كذلك، تولي المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة في مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وإخفائها داخل مخازن سرية بسيارة نقل ( محددة ) وترويجها على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي وهو (عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة – سبق اتهامه في عدد 6 قضايا " قتل ، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص" ) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني والأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن مطروح تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها في كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعه وبحوزته ( عدد 1000 " ألف " طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 "مائة كيلو جرام " ) مخبأة داخل مخازن سرية عبارة عن تنك إضافى وتجاويف سرية بشاسيه السيارة أعدت خصيصاً لنقل وتهريب المواد المخدرة ، وكذا ضبط (مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) .

وبمواجهته أقر بواقعة الضبط وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للإتصال بعملائه وإستخدامه للسيارة النقل فى عملية النقل والترويج.

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى ( ستة مليون جنيه ) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.