مصر | بـ"6 ملايين جنيه".. سقوط ديلر مخدرات بحوزته 1000 طربة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"6 ملايين جنيه".. سقوط ديلر مخدرات بحوزته 1000 طربة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة في مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وإخفائها داخل مخازن سرية بسيارة نقل ( محددة ) وترويجها على نطاق واسع لعملائه بمحافظة الجيزة، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي وهو (عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة – سبق اتهامه في عدد 6 قضايا " قتل ، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص" ) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني والأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن مطروح تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها في كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعه وبحوزته ( عدد 1000 " ألف " طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 "مائة كيلو جرام " ) مخبأة داخل مخازن سرية عبارة عن تنك إضافى وتجاويف سرية بشاسيه السيارة أعدت خصيصاً لنقل وتهريب المواد المخدرة ، وكذا ضبط (مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) .

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وبمواجهته أقر بواقعة الضبط وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للإتصال بعملائه وإستخدامه للسيارة النقل فى عملية النقل والترويج.

وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بحوالى ( ستة مليون جنيه ) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.