مصر | عقب مطاردة أمنية.. مصرع مسجل والقبض على شقيقه خلال ضبطهما في قضية قتل ببنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب مطاردة أمنية.. مصرع مسجل والقبض على شقيقه خلال ضبطهما في قضية قتل ببنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة ( عامل سن 25 - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بطريق طحلة /ميت العطار دائرة المركز ( مصاب بطلق ناري بالرأس ).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم ( مسجل شقى خطر سن 32 - سبق اتهامه في عدد 9 قضايا "سلاح ، مخدرات " آخرهم قضية قتل عمد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره بشأنها ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا " مخدرات ، سرقة ، سلاح " بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها السجن لمدة 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه ، شقيقه سن 19 - مطلوب ضبطه وإحضاره في ذات القضية المطلوب ضبط وإحضار شقيقه فيها) وذلك بدافع الإنتقام من المجني عليه نظراً لوجود خلافات بينهما.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول أماكن إختباء المتهمان وإستهدافهما وتضييق الخناق عليهما بمحل إقامتهما بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بنطاق أمن القليوبية ، قاما بالاختباء بمنطقة أبويوسف دائرة قسم أول العامرية بنطاق أمن الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائى بمديريتي أمن القليوبية والإسكندرية وقوات الأمن المركزي، وتم إعداد بعض الأكمنة بالمنطقة المُشار إليها، وحال قدوم المتهمان مستقلان السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ولدى مشاهدتهما للقوات ، بادر المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية ، وتمكنت من السيطرة على الموقف ، أسفر ذلك عن مصرعه وضبط المتهم الثاني والعثور بجوار جثة الأول على ( بندقية آلية وعدد ثلاث خزائن وعدد 55 طلقة نارية من ذات العيار ) وعثر بحوزة الثاني على ( طبنجة وعدد 11 طلقة نارية من ذات العيار ) وبتفتيش السيارة عُثر على ( مبلغ مالي قدره 990 ألف جنيه ، كمية من المشغولات الذهبية ، عدد 4 هواتف محمولة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.