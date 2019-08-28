مصر | بـ"تأشيرة مزورة".. إحباط محاولة سفر شخص للخارج بطريقة غير شرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"تأشيرة مزورة".. إحباط محاولة سفر شخص للخارج بطريقة غير شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) بمحاولة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر "مزورة" منسوبة لتلك الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على جواز سفر يحمل التأشيرة المزورة المُشار إليها - مبلغ مالى قدره 1000 يورو - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من أحد الأشخاص (تاجر مواشي - مقيم بذات العنوان بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالي قدره (150,000 ألف جنيه)، وبإرشاده أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من ("زوج شقيقته" - مقيم بذات الدائرة ، ومتواجد حالياً بالخارج بإحدى الدول الأجنبية) ، وأضاف بأنه قام بإرسال جواز السفر للأخير مع شخص آخر "يتردد على بعض الدول الأجنبية نظراً لطبيعة عمله" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبري بالغربية.

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أمكن ضبط الأخير وعُثر بحوزته على عدد ( 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهته أقر بأنه قام بتسليم جواز السفر الخاص بالمتهم الأول "المتواجد بالخارج" لإضافة التأشيرة المزورة وإعادته مرة أخرى مقابل مبلغ مالى قدره ( 1000يورو).

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب" تؤكد ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.