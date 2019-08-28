مصر | تجديد حبس عاطل 15 يومًا لاتهامه بقتل مسنة بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل 15 يومًا لاتهامه بقتل مسنة بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وبسؤال المتهم اعترف بكلام تفصيليي عن كيفية ارتكابه الجريمة، موضحا أنه عقد النية على سرقة المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنها تحتفظ بمبالغ مالية، مشيرا إلى أنه تسلل إلى شقتها وأثناء قيامه بالبحث عن الاموال فى الشقة، شاهدته فقرر أن يقتلها قائلا"شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها" ثم فر هاربا.

وتعود البدايه عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة سيدة مسنة.

وبإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بقتلها بدافع السرقة، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بعدما ضبطته أثناء سرقة شقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتوالت النيابة التحقيق.

نرشح لكم: ثلاث سيناريوهات متوقعة قبل النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حماس

تصدر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدا الأربعاء 28 أغسطس، حكمها في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الأخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

ومن المحتمل أن يكون هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة لجلسة النطق بالحكم هم:

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السيناريو الأول: أن تقوم المحكمة بمد أجل النطق بالحكم الي ميعاد أخر لإستكمال المداولة

السيناريو الثاني: أن تصدر المحكمة حكمها بإحالة عدد من المتهمين الي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا وفي هذة الحالة تقوم المحكمة بتحديد جلسة أخري للنطق بالحكم علي جميع المتهمين بعد استلامها مذكرة برأي فضيلة مفتي الجمهورية

السيناريو الثالث: أن تصدر المحكمة حكمها علي المتهمين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد بفترات متراوحة بين السجن 15 عام و10 سنوات و7 سنوات و3 سنوات.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بإنقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم محمد مرسي عيسي العياط " الرئيس المعزول " وذلك لوفاته حيث شهدت جلسة 17 يونيو الماضي سقوط المعزول مغشيا عليه داخل قفص الاتهام بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا بـ " التخابر مع حماس " لأصابته بحالة من الهبوط الحاد بالدورة الدموية وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفي لتلقي العلاج ولكنه توفي في الحال.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة امام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا