مصر | تعرف على إجراءات استخراج التوكيلات.. والفرق بين التوكيل الرسمي العام والخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على إجراءات استخراج التوكيلات.. والفرق بين التوكيل الرسمي العام والخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الوَكالة الخاصة، هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة.

وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي

أما الوكالة العامة فهي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة.

وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف التجارة، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له، ودفع ديونه، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية، ورفع دعاوى الحيازة (الدعوى التصرفية)، ورفع الدعاوى أمام القضاء على المدينين وحتى التعاقد الذي من شأنه تحميل الموكل بالالتزامات في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المعاملات التي كلف الوكيل بإجرائها.

إجراءات استخراج التوكيلات بكافة أنواعها

يحق لكل مواطن أن يقوم بعمل توكيل لوكيل أو لمحام، سواء كان توكيلا عاما، أو توكيل عام قضايا، أو توكيل رسمى عام، أو توكيل إدارة وتشغيل، أو توكيل عام “شامل”، من خلال عدة إجراءات يتبعها من خلال الشهر العقارى الخاص بكل محافظة.

كل أنواع التوكيلات يتم توثيقها بالشهر العقاري، فالتوكيل الرسمي العام يتيح للوكيل التصرف العام في جميع امواله ويعطيه الحق بأن يقوم بأي عمل نيابة عنه،بشرط ألا يكون هناك نص قانوني يستلزم وجود الشخص بنفسه أو وجود توكيل خاص.

توكيل عام القضايا:

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لابد أن يكون لمحام ويتيح له الحضور عنه فى جميع القضايا وكل ما يتعلق بالمحاكم والإجراءات الخاصة بالمصالح الحكومية بوجه عام، دون أن يكون له الحق فى التصرف فى أمواله.

التوكيل الخاص:

وعن التوكيل الخاص يتم تخصيصه لغرض معين فقط، مثل توكيل خاص لصرف مبلغ معين فقط دون غيره أو قضيه معينه بالذات، أو لإجراء إداري معين ومحدد سلفاً، ولا يجوز استخدامه في غير الغرض المخصص له.

التوكيل الرسمي العام:

و التوكيل الرسمي العام اخطر هذه التوكيلات لأنه يعطي للوكيل حق التصرف كما لو كان صاحب الشئ وطبعاً التصرف بيكون صحيح من الناحيه القانونية طالما كان التوكيل ساري المفعول، وينتهي سريان التوكيل بوفاة الموكل أو بإلغائه حال حياته لكن الإجراءات نفسها اللي بيقوم عملها ايه.

يتوجه المواطن للشهر العقاري لعمل التوكيل ويجوز تقديم طلب إنتقال موثق الشهر العقاري لأي مكان.

ملحوظة: كل الإجراءات الخاصة بالتوكيلات واحده رسم يتم دفعه فى خزنة الشهر العقاري، ويتم التوقيع على التوكيل ذاته ودفتر التوكيلات بالشهر العقاري

لم يقوم المحامي بعمل التوكيلات، ولكن الموكل يتوجه للشهرالعقاري ويختار نوع التوكيل وأسم الوكيل ويجوز ذكر أكثر من أسم في توكيل واحد.

أما إجراءات عمل توكيل ادارة وتشغيل، يندرج تحت التوكيلات الخاصه و من الممكن عمل توكيل خاص بأي شئ،لكن التوكيل العام يسمى عرفاً “توكيل شامل”، لأنه يشمل كل شئ، وعن إدارة وتشغيل سيارة مثلاً مطلوب رخصه أو شهادة بيانات، بينما تشغيل مصنع أو محل مثلاً مطلوب السجل التجاري وهكذا حسب كل موضوع.