مصر | قبل ترويجه على عملائه.. حبس طالب ضبط بحوزته 17 كيس استروكس بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ترويجه على عملائه.. حبس طالب ضبط بحوزته 17 كيس استروكس بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأميرية، بحبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيق بحوزته 17 كيس من الاستروكس قبل ترويجه على عملائه في منطقة الأميرية.

وكانت معلومات وردت للمقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد قيام "أحمد.م" 23 عاما، طالب جامعي، مقيم دائرة قسم شرطة الأميرية، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين من صحتها.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على17 كيس إستروكس، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.