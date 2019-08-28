أخبار مصر | جبالي المراغي: العمال هم جيش مصر القوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبالي المراغي: العمال هم جيش مصر القوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ليبيا تمثل الأمن القومي لمصر ويجب أن نتصدى جميعا لهذه المؤامرات التي تحاك من بعض الدول والتي تريد النيل من استقرار ليبيا ومصر.

ووصف "المراغي" في ندوة لمستقبل العمالة المصرية في ليبيا والتي نظمها الاتحاد العام، العمال المصريين بأنهم الجيش القوى الذي يتحمل المهام الأساسية لأعمار ليبيا ونتطلع إلى وضع اتفاقية موحدة لتسيير العمل وتحمى العمال من المخاطر، لافتا أن اتحادي مصر وليبيا منوط بهما مساعدة السلطات الليبية لتوفير احتياجاتها من العمال ومنع التسلل إليها.

شارك فى أعمال الندوة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وأعضاء الوفد الليبى وممثلوا بعض الأحزاب السياسية إلى جانب مجلس النواب في مقدمتهم الكاتب الصحفي مصطفى بكرى ومحمد وهب اللـه وجمال عقبى وسولاف درويش.

وأوصى المشاركون بما يلى:

تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة، والوقوف علي الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية في ليبيا.

إعتبار مشاركة العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية.

وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلي ليبيا بعيدا عن المخاطر المحدقة بها.

يناط بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن خلال عدد من لجانه المتخصصة لعب دور رئيسي في تنظيم حركة إيفاد العمالة المصرية إلي ليبيا.

تشجيع عودة العمالة المصرية إلي ليبيا وفق تقنين وشرعنه كافة الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.

دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع في ليبيا، وتصحيح الصورة السلبية التي حاولت بعض العناصر تسييدها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012.

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صياغة رؤية إستراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية علي ما عداها للعمل بليبيا.

وضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات.

مخاطبة الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التنفل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.

نرشح لكم: مؤتمر اتحاد شباب العمال يبحث المشاركة في تنفيذ إستراتيجية 2030‎

ينظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمره القومى الأول برئاسة النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد لبحث خطة النشاط المستقبلية للاتحاد فى المجالات الرياضية والفكرية والصحية والتنموية التى تؤكد على روح الانتماء للوطن والمساهمة بفاعلية فى مشروعات التنمية.

يشارك فى المؤتمر الذى يعقد صباح غد السبت بالمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة اعضاء مجالس ادارة فروع الاتحاد فى 16 محافظة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

شدد النائب وهب الله على اهمية تفعيل دور شباب العمال فى دعم الاقتصاد القومى وان الخطة سوف تؤكد على دورهم فى تنفيذ استراتيجية قومية للتنمية 2030 طبقا لاليات وبرامج محددة يتم تنفيذها بمواقع العمل بالمحافظات.

الاتحاد العام يهنئ الشعب السوداني الشقيق على وثيقة تقاسم السلطة‎

تابع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسعادة بالغة توقيع وثيقة تقاسم السلطة بين المجلس العسكرى والمعارضة فى السودان الشقيق، والتى تنص على تكوين مجلس حاكم انتقالى من المدنيين والعسكريين، والتى تساعد على تمهيد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية، ويعلن الاتحاد العام تاييده التام لاختيارات الشعب السودانى.

ويقول المراغى إن الوثيقة خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل للسودان، ويدعوا الحكومة الجديدة التى ستتولى المسئولية الى لم الشمل والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد.

ومن جهته اكد النائب محمد وهب اللـه الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان توقيع الاتفاق هو انجاز تاريخى كبير ونقطة تحول ديمقراطى من خلال انتخابات حرة تحتكم للشعب السودانى، وقال وهب الله نتمنى للشعب السودانى الشقيق الى المضى قدما نحو الاستقرار وبناء مستقبل افضل.