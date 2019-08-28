أخبار مصر | ١٠ آلاف غرامة على تقديم "الشيشة" بدون تصريح.. تعرف على قانون المحال العامة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٠ آلاف غرامة على تقديم "الشيشة" بدون تصريح.. تعرف على قانون المحال العامة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة بدور الانعقاد الرابع على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والذي يهدف إلى تقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها.

ويحظر التشريع على المحال العامة تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم إلى موازنة وزارتي الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.

ومنع التشريع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نواد صحية بالمحال العامة وكذلك لعب القمار.

ويُغلق المحل إداريًا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية:

1: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له دون الحصول على ترخيص جديد.

2: البيع بأسعار تغاير التي اعتمدتها جهة الترخيص.

3: تحصيل حد أدنى من "الزبائن" لتقديم الخدمات، والمعروف بـ"مينيمم تشارج".

4: تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة.

5: تقديم "الشيشة" دون الحصول على ترخيص.

وتلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية:

1: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له.

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2: إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة.

وفرض التشريع عقوبة بالحبس لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في الأحوال التالية:

1: بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية دون ترخيص.

2: استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور دون ترخيص.

كما فرض القانون عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في الحالات الآتية:

1: تقديم "الشيشة" دون تصريح.

2: كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام.

3: كل من وضع حدا أدنى للأسعار، نظير التواجد بالمحل العام، أو تقديم الخدمات.

ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتل بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

جدير بالذكر أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، انتهى في منتصف يوليو الماضي، حيث تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن يشهد دور الإنعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والذى سيبدأ يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، إعادة بث الجلسات العامة للبرلمان، حسبما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس فى ختام دور الانعقاد الرابع.