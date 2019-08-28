أخبار مصر | وزير خارجية ليبيا: الأولوية للشركات والعمالة المصرية لإعادة الإعمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية ليبيا: الأولوية للشركات والعمالة المصرية لإعادة الإعمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الدكتور عبد الهادي الحويج وزير خارجية ليبيا، أن الشركات والعمالة المصرية لها أولوية الاستثمار في ليبيا التي بدأت مرحلة الإعمار الحقيقي في كافة المشروعات التنموية.

وقال خلال ندوة حول مستقبل العمالة المصرية في ليبيا والتي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع مؤسسة محبي مصر للتنمية أن نسبة 90% من الأراضي الليبية أصبحت محررة من الميلشيات الإرهابية، ونحن نريد استقبال العمالة المصرية بالطرق الطبيعية لحمايتها من السماسرة الذين تدفع بهم بعض الدول المتآمرة على الأمن القومي الليبي والعربي، مؤكدا القول بأن الحكومة الشرعية المؤقتة أوقفت دخول العمالة بطرق غير شرعية ومستعدون لاستقبال المصريين ليشاركوننا أعمار بلدهم الثاني.

نرشح لكم: مؤتمر اتحاد شباب العمال يبحث المشاركة في تنفيذ إستراتيجية 2030‎

ينظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمره القومى الأول برئاسة النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد لبحث خطة النشاط المستقبلية للاتحاد فى المجالات الرياضية والفكرية والصحية والتنموية التى تؤكد على روح الانتماء للوطن والمساهمة بفاعلية فى مشروعات التنمية.

يشارك فى المؤتمر الذى يعقد صباح غد السبت بالمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة اعضاء مجالس ادارة فروع الاتحاد فى 16 محافظة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

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شدد النائب وهب الله على اهمية تفعيل دور شباب العمال فى دعم الاقتصاد القومى وان الخطة سوف تؤكد على دورهم فى تنفيذ استراتيجية قومية للتنمية 2030 طبقا لاليات وبرامج محددة يتم تنفيذها بمواقع العمل بالمحافظات.

الاتحاد العام يهنئ الشعب السوداني الشقيق على وثيقة تقاسم السلطة‎

تابع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسعادة بالغة توقيع وثيقة تقاسم السلطة بين المجلس العسكرى والمعارضة فى السودان الشقيق، والتى تنص على تكوين مجلس حاكم انتقالى من المدنيين والعسكريين، والتى تساعد على تمهيد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية، ويعلن الاتحاد العام تاييده التام لاختيارات الشعب السودانى.

ويقول المراغى إن الوثيقة خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل للسودان، ويدعوا الحكومة الجديدة التى ستتولى المسئولية الى لم الشمل والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد.

ومن جهته اكد النائب محمد وهب اللـه الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان توقيع الاتفاق هو انجاز تاريخى كبير ونقطة تحول ديمقراطى من خلال انتخابات حرة تحتكم للشعب السودانى، وقال وهب الله نتمنى للشعب السودانى الشقيق الى المضى قدما نحو الاستقرار وبناء مستقبل افضل.