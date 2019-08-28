أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع توريد "الديسكات" الجديدة لعدد من المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع توريد "الديسكات" الجديدة لعدد من المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات الجاري تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية، في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

ووجه المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية قبل بداية العام الدراسي الجديد وانتهاء العمل من كافة أعمال البناء والصيانة لجميع المدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقا والمتابعة الدورية لتلك الأعمال لسرعة إنجازها.

كما وجه راشد بسرعة توريد أثاثات كافة المدارس التي تجري الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء من الإنشاء لضمان دخولها ضمن خطط مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، مشيرًا أنه تم توريد الديسكات المدرسية لمدرستي أكتوبر وناهيا وذلك في إطار السعي نحو الانتهاء من توريد الأثاثات للمدارس قبل بداية العام الدراسي.

كما تابع المحافظ مع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة أمبابة الثانوية موجهًا بالإنتهاء من كافة أعمال الدهانات بالمدارس وصيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول قبل بداية العام الدراسي.

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تستهدف تنفيذ خطة عاجلة للقضاء على المناطق الغير مخططة، وتطويرها خلال 3 سنوات وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات في ظل الدعم الذي يقدمه الصندوق لتطوير العشوائيات بالمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقده مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لبحث التعاون فى مجال تطوير المناطق الغير مخططة والغير أمنه.

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ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز خلال اللقاء بحصر كافة المناطق الغير مخططة، والتي بحاجة إلى تطوير وتحديد الاحتياجات اللازمة بتلك المناطق لتوقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق والبدء في تطويرها.

أشار المحافظ إلى تشكيل لجنة لمتابعة أعمال حصر المناطق الغير مخططة والاحتياجات اللازمة لها، مؤكدًا أن أعمال التطوير تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع وطلاء العقارات وإضفاء المظهر الجمالي على المناطق.

ولفت إلى أن الأعمال تأتى تأكيدًا على حرص الدولة في رفع المستوى المعيشي لمواطني المناطق غير المخططة، وذلك فى ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار "راشد" إلى أنه تم الاتفاق مع الصندوق للبدء فى إنشاء سوق حضاري لإستيعاب الباعة الجائلين بمركز العياط، وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، إضافة إلى إنه تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري لتطوير سوق البدرشين.

وأشاد راشد بالتعاون المثمر مع الصندوق فى إنشاء مساكن حضارية لسكان عشش السودان بالدقى، بالإضافة إلى تطوير 6 مناطق غير مخططة بأحياء الهرم وشمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن محافظة الجيزة تعد من المحافظات ذات التنوع الكبير وأن الصندوق يستهدف التعاون مع المحافظة لتطوير المناطق الغير مخططة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية واستغلال الإمكانات المتاحة لافتًا أنه سيتم البدء فى الأعمال عقب توقيع الاتفاقيات مع محافظة الجيزة، مؤكدًا أن خطة الصندوق هى القضاء على العمران غير المخطط بكافة المحافظات والبالغ نسبته 40% من مدن مصر خلال عشر سنوات.

اللقاء الذي ترأسه محافظ الجيزة جاء بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤلى المرافق بالمحافظة وذلك لبحث سبل تطوير المناطق الغير مخططة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الصندوق