أخبار مصر | محافظ القاهرة يشهد إزالة منطقة عين الحياة العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشهد إزالة منطقة عين الحياة العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أعمال إزالة المنطقة العشوائية بعين الحياة في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة الفسطاط.

وذكر محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المنطقة العشوائية هي جزء من تنفيذ المخطط الشامل الذي وضعته الدولة للمنطقة، ويشمل منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون والمدابغ وعين الصيرة.

وبدأت أجهزة المحافظة في إزالة العقارات المقامة بالمخالفة على أراضى أملاك الدولة، بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن.

وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة أجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم فى الاسمرات وأكتوبر، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة من الدرجة الثانية صادر بشأنها قرار إزالة منذ عام 2017 وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط منطقة الفسطاط.

وتقع منطقة "عين الحياة" بحى الخليفة وامتدت إليها العشوائيات وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لازالة العشوائيات بها ولنقل سكانها لوحدات آمنة ضمن مخطط الدولة لتطوير المنطقة بالكامل.

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رافق المحافظ اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة مرافق القاهرة ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حي الخليفة ومسئولي الحي.

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حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرًا لوزير القوي العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط freehajtrip.com، ويقول الإعلان الوهمي سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك، مقدمة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية، اقترب الموسم واقتربت النتائج.

ووفقا للمنشور لا توجد بالمملكة ما يسمي وزارة الأوقاف، وأن الجهة المنوط بها الإشراف علي العمرة والحج بالمملكة العربية السعودية هي وزارة الحج والعمرة، لذا وجب التنبيه لعدم الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال.

وبهذا المناسبة يتقدم مكتب التمثيل العمالي بجدة بالتهنئة للسلطات السعودية علي نجاح موسم حج هذا العام1440، مؤكدًا أن ذلك هو نتاج المجهودات والتنظيم الجيد الذي أعد من قبل جميع مسئولي المملكة في تيسير إجراءات ضيوف الرحمن منذ القدوم وحتي العودة إلى أوطانهم.