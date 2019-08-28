أخبار مصر | أمين الصوفية بعد قرار إلغاء موكب احتفالات العام الهجري: نقف بقوة خلف الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الصوفية بعد قرار إلغاء موكب احتفالات العام الهجري: نقف بقوة خلف الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إن الصوفية أصيبت بصدمة كبيرة عندما علمت بخبر الغاء الموكب الاحتفالى الذى كان مقرر له عصر يوم الجمعة المقبلة الخاص بذكرى الاحتفال بالعام الهجرى الجديد 1441.

وأوضح حلمي، في تصريحات خاصة، إن الصوفية وكل المنتمين للقوى الصوفية بمصر يؤكدون على وقوفهم بقوة مع الدولة المصرية وأنهم سيظلوا داعمين لها ضد كل القوى الباغية وكل أشكال الارهاب واننا دائما سنكون فى الصفوف الاولى داعمين للدولة المصرية ولقراراتها وبقوة.

وأضاف أن أجهزة الأمن بمصر أكثر خبرة ودراية في قرار الغاء الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية، وأن لديها أسباب قوية لمنع هذا الاحتفال السنوى المنتظم منذ مئات الأعوام .

وهنأ أمين عام اتحاد القوى الصوفية، جموع الشعب المصري بذكرى الهجرة النبوية، داعيًا الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ الأمة ويحفظ مصر من شرالأشرار ويحفظ جيشها العظيم .

وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية، إن الطرق الصوفية ستلغي موكب احتفالاتها بالعام الهجرى الجديد المقرر يوم الجمعة.

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة ، أن مواكب ومسيرات الطرق الصوفية التى كان معد لها الخروج من أمام مسجد صالح الجعفرى بالدراسة إلى مسجد الإمام الحسين، سيتم إلغاؤها ، وسيتم تنظيم أمسية دينية داخل مسجد الإمام الحسين.

وأوضح أن الاحتفال بالهجرة النبوية أمر اعتاد عليه الصوفية كل عام، وهو رسالة للعالم بأن الهجرة هي رسالة النبي بأنه حمل الحب والسلام، وأن الدين الإسلامى هو دين القيم الإنسانية والأخلاق، وهو أمر نسعى للتأكيد عليه من خلال الاحتفالية التى تقام كل عام من مسجد الإمام الحسين والدعوة إلى أن تحدث هجرة لكثير من العادات والتقاليد التى نراها لا تتوافق مع القيم الدينية أو الأخلاق أو الواقع الذى نحياه.

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وأكد الرفاعي، مشاركة علماء الأزهر والأوقاف في احتفالات الطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية التى تقام بمسجد الإمام الحسين، على رأسهم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية، إن الاحتفال بالهجرة النبوية أمر اعتاد عليه الصوفية كل عام، وهو رسالة للعالم بأن الهجرة هي رسالة النبي بأنه حمل الحب والسلام، وأن الدين الإسلامى هو دين القيم الإنسانية والأخلاق، وهو أمر نسعى للتأكيد عليه من خلال الاحتفالية التى تقام كل عام من مسجد الإمام الحسين والدعوة إلى أن تحدث هجرة لكثير من العادات والتقاليد التى نراها لا تتوافق مع القيم الدينية أو الأخلاق أو الواقع الذى نحياه.

وأكد الرفاعي، في تصريحات صحفية خاصة، مشاركة علماء الأزهر والأوقاف في ااحتفالات الطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية التى تقام بمسجد الإمام الحسين، على رأسهم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف.

ومن المقرر أن تنقل أحداث الاحتفالية من المسجد على الهواء مباشرة لتكون رسالتنا إلى العالم بأن الإرهاب لا يمثل الإسلام ولا يمكن أن تتوافق وسطيته واعتداله مع تلك الممارسات وتلك الجرائم التى تروع وتبيح دماء الأبرياء، لأغراض تتنافى مع سماحة الأديان ورسالة النبى المصطفى.

من ناحية أخرى، هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1441هـ.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه: إن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مكافحة موجات التطرف والإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.