أخبار مصر | محمد أبو العينين يدعو اليابانيين لتأسيس منطقة صناعية بقناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أبو العينين يدعو اليابانيين لتأسيس منطقة صناعية بقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن إقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر مع وجود التشريعات الجديدة والفرص المتاحة سيحقق نقلة كبيرة بين البلدين، وأقترح تأسيس البنك الياباني والذي سيعمل على خدمة المستثمرين في المناطق الصناعية وسيعكس الرؤية المستقبلية لتحقيق مزيد من الإنجازات بين مصر واليابان وأفريقيا.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري - الياباني الذي يعقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوي بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي "تيكاد 7" بمدينة يوكوهاما بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المهندس إبراهيم العربي وساتوشي أوزاوا رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين واليابانيين .

وأوضح أبو العينين أن اليابان يمكنها أن تصل إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط من خلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر ووجود منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مع وجود تجارب لشركات عالمية متعددة الجنسيات في مصر وما حققته من نجاحات واستثمارات عظيمة في مصر خلال الفترة الماضية .

وأكد أبو العينين أن مصر وأفريقيا تتطلعان إلى محاكاة التجربة العظيمة لليابان في 12 دولة وما حققته من نجاحات كبيرة في كامبوديا والهند وماليزيا من خلال وجود مناطق صناعية يابانية في أفريقيا .

كما أكد أن التعاون بين مصر واليابان يشهد حاليا حالة استثنائية في تاريخ العلاقات بين البلدين، وأنه مازال هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزات هائلة فى التعاون بين البلدين.

واقترح أبو العينين إقامة مدينة صناعية يابانية في قناة السويس وبنك ياباني لتشجيع الاستثمارات، وضرورة وتطلع مصر وأفريقيا لمحاكاة التجربة اليابانية الناجحة فى 12 دولة بشرق أسيا بالقارة السمراء.

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وأوضح أبو العينين خلال كلمته، أنه علينا التفكير فى الغد وأنه يشعر بالسعادة لما يحدث من توسع للشركات اليابانية فى مصر ، وما يسمعه من الأصدقاء اليابانيين حول تطور الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية.

ووجه أبو العينين الشكر للدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجار على ما يقدماه من دعم كبير للعلاقات المصرية اليابانية ولمجلس الأعمال المصري الياباني .

وأشار أبو العينين إلى أن الدعم الكبير الذي نجده من الرئيس السيسي و شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني يعطي مؤشر عظيم لندرك أن هناك نتائج رائعة للتعاون بين مصر واليابان، وأن غدا سيعقد اجتماعا هاما بين مجتمعي الأعمال الأفريقي - والياباني وعلينا تقديم اقتراحات وورقة عمل توضح ما يحتاجه القطاع الخاص كشريك قوي فى التعاون بين البلدين .

وأوضح أبو العينين أن هناك طلبا عظيما على الاستثمار في مصر وأفريقيا، وأن هذا لا يأتي من قبول المصادفة، فمصر وأفريقيا يدعوان العالم للاستثمار بهما لتحقيق منفعة حقيقية لكل الأطراف ، فالقارة الأفريقية غنية بثرواتها الطبيعية ومصر هي بوابة القارة السمراء، خاصة مع ما تم من وجود تشريعات جديدة وفرص عظيمة للاستثمار فى مصر وقانون الاستثمار الجديد الذي يقضي على البيروقراطية ويتيح الكثير من المميزات والسهولة والسرعة لصالح المستثمرين .

وأكد أبو العينين أن مصر لديها تشريعات قوية تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقبل أيام وافق البرلمان المصري بدعم من الحكومة وجهد من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة بالموافقة على إعفاء التوسعات في المشروعات للمستثمرين من الضرائب لمدة 5 سنوات كما لو كانت تلك التوسعات مشروعا جديدا، الأمر الذي يشجع المستثمرين على زيادة الاستثمارات بشكل كبير .

وأشار أبو العينين إلى أن أرقام التعاون بين مصر واليابان زادت عن السنوات الماضية ولكنها لا تعكس قوة البلدين "مصر واليابان" فكلاهما بلد عظيم، ولا يعكس الأقبال الكبير وقوة ما يحدث فى أفريقيا من تطور، فطريق التنمية والتقدم فى أفريقيا يبدأ من مصر فهي بوابة القارة السمراء، فعلينا الاتجاه للمناطق الحرة المعفاة من الضرائب، كيف نخلق مدينة يابانية صناعية خاصة مع وجود طريق الحرير الذي يمر عبر الشرق الأوسط فمصر ليست بوابة لـ 100 مليون نسمة فقط ولكن للسوق الأفريقية لـ مليار و 200 مليون نسمة يمكن أن تصل إليهم المنتجات اليابانية بسهولة.