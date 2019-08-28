أخبار مصر | الأوقاف توزع 12 طن لحوم في دمياط ومطروح والإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف توزع 12 طن لحوم في دمياط ومطروح والإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين من الفقراء، حيث سيتم توزيع 12 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الأربعاء بمحافظات : دمياط , ومرسى مطروح , والإسكندرية, بواقع أربعة أطنان لكل محافظة.

وأعلنت الأوقاف في بيان لها، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 127 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر- دمياط – مرسى مطروح).

من ناحية أخرى، نظمت وزارة الأوقاف ندوة للرأي بعنوان : "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر " بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة ، حاضر فيها كلا من الدكتور محمد أحمد حامد مدير إدارة المكتبات والوثائق بديوان عام وزارة الأوقاف ، والشيخ الشحات محمود البحيري إمام وخطيب بالأوقاف بحضور جمع غفير من رواد المسجد .

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وفي بداية كلمته أكد الدكتور محمد أحمد حامد أن المتدبر في الهجرتين إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة يدرك جيدًا أن هجرة المسلمين الأوائل لم تكن هجرة من دار كفر إلى دار إيمان؛ لأن الأصل هو الدفاع عن الأوطان وعدم تركها لظالم أو معتدٍ، وإنما كانت هجرة من دار خوف إلى دار أمن، ولهذا قيل: إنّ اللهَ عز وجل ينصرُ الدولةَ العادلةَ ولو كانتْ كافرةً ، ويخذَلُ الدولةَ الظالمةَ ولو كانتْ مسلمةً، فالملك قد يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم ، وقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم الإمام العادل في مكانة عالية، ومنزلة سامية يوم القيامة في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله (عزّ وجلّ) في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فبعدله ينصلح المجتمع كله، وبظلمه يفسد المجتمع .

وأوضح أنه لما أذن الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وسلم) بالهجرة إلى المدينة المنورة خرج صلى الله عليه وسلم مؤيدًا بنصر من الله عز وجل ، لأن الهجرة كانت تحولًا إيجابيًّا لبناء الدولة، وتحقيقًا للتعايش السلمي والمؤاخاة، ووحدة الصف حتى يتمكن النبي (صلى الله عليه وسلم) من إبلاغ رسالة ربه (عز وجل) للعالمين، يقول الحق سبحانه: ” إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” .

وفي كلمته أوضح الشيخ الشحات محمود البحيري أنه إذا كان أمر الهجرة المكانية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قد انتهى بفتح مكة، فإن كل معاني الهجرة النبيلة لا زالت قائمة وهي مما يجب علينا أن نحرص عليه فلقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة الحقيقة إنما هي تحول إيجابي نحو الأفضل والأحسن، كالتحول من البطالة والكسل إلى الجد والعمل والإتقان , ومن الأثرة والأنانية والعصبية الجاهلية إلى الإيثار والإخاء الإنساني الصادق , والإيمان بالتنوع, وحق الإنسان في الاختيار, وحرية المعتقد , وعلاقات حسن الجوار , والعمل على بناء الإنسان إيمانيًّا ، وعلميًّا , وفكريًّا , وسلوكيًّا , وأخلاقيًّا , واقتصاديًّا , واجتماعيًّا بناءً سليمًا راسخًا , يبني الدولة ويصنع الحضارات , ويحقق صالح البشرية جمعاء , ويحفظ كرامة الإنسان كإنسان.

وفي سياق متصل أكد أن الفهم الصحيح لمعنى الهجرة الحقيقة يقتضي أن الهجرة التي لا تنقطع على مر العصور هي التحول من الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى , ومن سيئ الأخلاق إلى صالحها ، ومن الفساد إلى الصلاح والإصلاح ، بما يسهم في بناء الحضارة وإعمار الكون، لأن ديننا دين البناء والتعمير للكون كله ، قال تعالى : {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، فأمتنا أمة عمل لا أمة كسل، أمة بناء لا أمة هدم أو تخريب، أمة حضارة، ولم يكن التخلف أبدًا سمة من سماتها .