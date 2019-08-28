أخبار مصر | علماء الأوقاف في الحسين: الهجرة كانت تحولًا إيجابيًّا لبناء الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء الأوقاف في الحسين: الهجرة كانت تحولًا إيجابيًّا لبناء الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الأوقاف ندوة للرأي بعنوان: "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة ، حاضر فيها كلا من الدكتور محمد أحمد حامد مدير إدارة المكتبات والوثائق بديوان عام وزارة الأوقاف ، والشيخ الشحات محمود البحيري إمام وخطيب بالأوقاف بحضور جمع غفير من رواد المسجد .

وفي بداية كلمته أكد الدكتور محمد أحمد حامد أن المتدبر في الهجرتين إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة يدرك جيدًا أن هجرة المسلمين الأوائل لم تكن هجرة من دار كفر إلى دار إيمان؛ لأن الأصل هو الدفاع عن الأوطان وعدم تركها لظالم أو معتدٍ، وإنما كانت هجرة من دار خوف إلى دار أمن، ولهذا قيل: إنّ اللهَ عز وجل ينصرُ الدولةَ العادلةَ ولو كانتْ كافرةً ، ويخذَلُ الدولةَ الظالمةَ ولو كانتْ مسلمةً، فالملك قد يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم ، وقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم الإمام العادل في مكانة عالية، ومنزلة سامية يوم القيامة في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله (عزّ وجلّ) في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فبعدله ينصلح المجتمع كله، وبظلمه يفسد المجتمع .

وأوضح أنه لما أذن الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وسلم) بالهجرة إلى المدينة المنورة خرج صلى الله عليه وسلم مؤيدًا بنصر من الله عز وجل ، لأن الهجرة كانت تحولًا إيجابيًّا لبناء الدولة، وتحقيقًا للتعايش السلمي والمؤاخاة، ووحدة الصف حتى يتمكن النبي (صلى الله عليه وسلم) من إبلاغ رسالة ربه (عز وجل) للعالمين، يقول الحق سبحانه: ” إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”.

وفي كلمته أوضح الشيخ الشحات محمود البحيري أنه إذا كان أمر الهجرة المكانية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قد انتهى بفتح مكة، فإن كل معاني الهجرة النبيلة لا زالت قائمة وهي مما يجب علينا أن نحرص عليه فلقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة الحقيقة إنما هي تحول إيجابي نحو الأفضل والأحسن، كالتحول من البطالة والكسل إلى الجد والعمل والإتقان , ومن الأثرة والأنانية والعصبية الجاهلية إلى الإيثار والإخاء الإنساني الصادق , والإيمان بالتنوع, وحق الإنسان في الاختيار, وحرية المعتقد , وعلاقات حسن الجوار , والعمل على بناء الإنسان إيمانيًّا ، وعلميًّا , وفكريًّا , وسلوكيًّا , وأخلاقيًّا , واقتصاديًّا , واجتماعيًّا بناءً سليمًا راسخًا , يبني الدولة ويصنع الحضارات , ويحقق صالح البشرية جمعاء , ويحفظ كرامة الإنسان كإنسان.

وفي سياق متصل أكد أن الفهم الصحيح لمعنى الهجرة الحقيقة يقتضي أن الهجرة التي لا تنقطع على مر العصور هي التحول من الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى , ومن سيئ الأخلاق إلى صالحها ، ومن الفساد إلى الصلاح والإصلاح ، بما يسهم في بناء الحضارة وإعمار الكون، لأن ديننا دين البناء والتعمير للكون كله ، قال تعالى : {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، فأمتنا أمة عمل لا أمة كسل، أمة بناء لا أمة هدم أو تخريب، أمة حضارة، ولم يكن التخلف أبدًا سمة من سماتها .

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من ناحية أخرى، وجّه مجمع البحوث الإسلامية قافلة توعوية إلى محافظة البحر الأحمر يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، ضمن جهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة للمحافظات الحدودية والنائية، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أأحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف التوعية المجتمعية والتواصل المستمر مع الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد إن برنامج عمل القافلة يتضمن لقاءات مجتمعية متنوعة مع فئات وشرائح مختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى عقد الندوات والأمسيات في مراكز الشباب والنوادي والمقاهي الثقافية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم.

أضاف عيّاد أن القافلة أن القافلة تستهدف التركيز على الشباب والسيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية تستهدف التركيز على دور الشباب والمرأة في خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك، وبيان دور كل فرد من أفراد المجتمع على مستوى الأسرة، وواجباته تجاه قريته ومحافظته ووطنه بشكل عام، وكيف يكون عضوا نافعًا لنفسه ولغيره.

أوضح الأمين العام أن القافلة تستمر لمدة أسبوع وتنتشر في قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة كالتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها.