أخبار مصر | مجلس جامعة الأزهر يعتمد ترقية الدكتورة حنان محمد رضا إلى درجة مدرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس جامعة الأزهر يعتمد ترقية الدكتورة حنان محمد رضا إلى درجة مدرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس جامعة الأزهر الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في اجتماعهم اليوم، وقرر ترقية الدكتورة حنان محمد رضا لدرجة مدرس بطب أسنان جامعة الأزهر قسم جراحة الفم والوجه والفكين.

وقدم الدكتور مصطفي عبدالغني عميد كلية طب أسنان بنات جامعة الأزهر التهنئة للدكتورة حنان محمد.

وحصلت الدكتورة حنان على درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالتها بعنوان "فعالية استخدام الجراحة الاسترشادية عن طريق برامج الحاسوب للحفاظ على طول رمال الفك السفلي وقاع الجمجمة أثناء تيبس مفصل الفك الصدعي".

وحازت الرسالة على إعجاب اللجنة المشرفة والمناقشة التي تتكون من الأستاذ الدكتورة سوزان عبدالحكيم والأستاذة الدكتورة غادة أمين والأستاذة الدكتورة فاطمة خليفة والأستاذ الدكتورة فهمي عبدالعال وأوصوا بتداولها بين الجامعات.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، كرّم مجلس كلية الطب بنين الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمود صديق، عميد الكلية، والدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، واللواء طبيب احمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، بمناسبة فوزه بجائزة النيل في العلوم للعام 2018، وتكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عيد العلم.

كما كرّم المجلس–خلال اجتماعه اليوم- الدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب السابق، تقديراً لمجهوداته الملموسة خلال الفترة الماضية.

وثمّن المجلس جهود الدكتور أحمد سليم، عميد الكلية السابق، والتي كان لها الأثر الواضح في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية، حتى تبوأت مكانة متميزة بين كليات الطب بالجامعات المصرية، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء .

وثمن المجلس انفتاح الكلية وتعاونها مع كافة المؤسسات التعليمية والخدمية في الداخل والخارج، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من تطور على مستوى الإنشاءات الخدمية وتطوير المعامل، وتوسعات الأقسام وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية، والدور الكبير الذي قامت به في خدمة صحة المجتمع المصري، ما كان له الأثر الإيجابي في حصول قطاع الطب في جامعة الأزهر على تقدير ممتاز خلال زيارة وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي العام الماضي.

يذكر أنّ كلية طب الأزهر كانت من أوائل الكليات التي طبّقت نظام الطب التكاملي لتواكب أحدث النظم التعليمية العالمية، إضافة إلى أنّها من أكثر الكليات تعاونًا مع المؤسسات التعليمية والطبية المناظرة على مستوى الجمهورية، وكانت في طليعة الكليات التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.