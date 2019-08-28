أخبار مصر | ماريان عازر تتحدث عن أهمية الحوكمة بمجالات الاتصالات والتكنولوجيا بسنغافورة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماريان عازر تتحدث عن أهمية الحوكمة بمجالات الاتصالات والتكنولوجيا بسنغافورة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الوطنية الحوكمة كلمة عن القيادة وتحديات التغيير من أجل بناء المستقبل في ختام البرنامج الدولي لقادة الحوكمة المُنعقد بسنغافورة.

وحضر البرنامج تسع وأربعون مُمثل علي مستوي العالم من السياسيين والتنفيذيين ومُتخذي القرار، وتطرق حديث الدكتورة ماريان أمير عازر إلى أهم أسس الحوكمة في عدة مجالات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والإسكان.

وشهد اليوم الأربعاء، ختام البرنامج وتسليم شهادات التخرج للمشاركين بحضور الوزير تيو شي هيم وبعض سفراء الدول المشاركة، وحضر من السفارة المصرية كل من السفير محمد أبو الخير سفير مصر بسنغافورة والمستشارة يارا البديوي.

نرشح لك.. رئيس "إفريقية النواب": "السيسي" حرص على إظهار أولويات التنمية بالقارة بقمة "تيكاد"

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على إظهار اهتمامات القارة الإفريقية وأولوياتها في التنمية خلال كلمته بقمة "تيكاد" أمام دول العالم والتى تأتى بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ولفت أن القاره السمراء بها ما يحفز على الاستثمار بها بما تملكه من ثروات هائلة وهو ما يتطلب العمل على تطوير البنية التحتية.

وأضاف رضوان، أنه حتى تتحول أفريقيا كشريك اقتصادى بالفعل تحتاج لـ 3 محاور كما وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود وهو ما تم البدء فيه فعليا مثل مشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، والسعي لتوفير المزيد من فرص العمل.

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واعتبر رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس تؤكد أنه الأب الروحى لقضايا أفريقيا واستيعابه لها بقوة،ويطرح كل ما يسفق مع أهداف وبرامج الأجندة الإفريقية "2063" وأجندة الأمم المتحدة "2030" للتنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أحدث طفرة في تاريخ العلاقات المصرية الافريقية واستطاع تعزيز التعاون في عشرات المجالات وأيضا استضاف عدد كبير من المؤتمرات التي تتعلق بالأوضاع في افريقيا،وآليات دعم الأسواق الناشئة اقتصاديا.

وشدد أن عرض قمة التيكاد يأتى مناسبا خاصة وأن اليابان تعتبر شريك جوهري في التنمية مع إفريقيا منذ عام 1993.

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التقى النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بـجيس داتون سفير كندا بالقاهرة، بحضور النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، ونائب السفير الكندي.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والملفات المشتركة وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة المجال البرلماني.