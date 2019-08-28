أخبار مصر | فايق: يستقبل رئيس ديوان المظالم بوروندى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايق: يستقبل رئيس ديوان المظالم بوروندى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنســان إدوارد نيدومينا - رئيس ديوان المظالم بدولة بوروندى والوفد المرافق له اليوم الاربعاء الموافق 28 أغسطس 2019 بمقر المجلس، وذلك خلال زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية بدعوة من المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقد أعد المجلس للضيف والوفد المرافق له عدة لقاءات مع بعض الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى ذوى الصلة فى معالجة الشكاوى ومقاومة الفساد.

نفى مصدر أمنى القبض على المحامية منال ممدوح الطيبى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وترجع خلفيات الواقعة إلى صدور حكم غيابى ضد المحامية المذكورة بالحبس شهر والكفالة 200 جنيه فى القضية رقم (412 2018 جنح ثان الشيخ زايد - التعدى على خادمتها بالضرب).

وباستدعاء المحامية المذكورة لديوان قسم ثان الشيخ زايد في ضوء الحكم الصادر ضدها، وبعد الاطلاع على شخصيتها وطبيعة عملها، تم إحاطتها بالحكم المشار إليه وضرورة اتخاذ الإجراءات حيال القضية مع إحاطة محمد فائق "رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان" في حينه بتلك الإجراءات.

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن «أسفه لواقعة القبض من عناصر من الشرطة على عضوة المجلس منال الطيبي أمس السبت بدعوى تنفيذ حكم قضائي غيابي لم تعلم به أو تُخطر به».

وذكر المجلس في بيان اليوم، أن واقعة القبض مخالفة للمادة (398) إجراءات جنائية، ولقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يتطلب الإخطار المسبق لرئيس المجلس ومكتب مجلس النواب بأيه إجراءات جنائية تتم ضد أي عضو من أعضائه.

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وطالب المجلس "وزارة الداخلية ضرورة الإلتزام الحازم والعمل من خلال القوانين ذات الصلة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات".

نرشح لكم: محافظ مطروح يلتقي بوفد «القومي لحقوق الإنسان» خلال زيارته المحافظةالتقى اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارته لمطروح للتعريف بدور المجلس وأهدافه والسعي لخدمة الوطن والمواطن.

وأوضح مسؤولو الوفد أن المجلس يعمل حاليًا بالتعاون مع المحافظات في تنظيم برنامج أسابيع المحافظات والذي تم تنفيذه في 10 محافظات، وتم اختيار مطروح نظرًا لأهميتها كمحافظة حدودية وكمستقبل واعد للتنمية بمصر، مع تنفيذ برامج وجولات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي المحافظة خاصة في برامج خدمة المواطنين وتلقي شكواهم في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على الجمعيات الأهلية، والتركيز على قضايا إنسانية كقضايا المرأة والطفل وتنفيذ برامج للتوعية بأسلوب جذاب ومبسط لتوصيل المعلومة للأطفال خاصة من خلال الألعاب أو البرشورات الملونة للتعريف بمعنى حقوق الانسان.

وأشار الوفد إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع قيادات المحافظة يليه لقاء مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية لتوضيح كافة الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والقضايا والتحديات المختلفة، يليها إعداد برنامج مفصل بالموضوعات التي تم مناقشتها ورد الأجهزة التنفيذية عليها ومتابعتها.

وأكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بكافة النواحي الإنسانية والحفاظ على حقوق المواطنين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم، ومنها مساعدات وعلاج لغير القادرين بلغت حتى الآن نحو 7 ملايين جنيه والعلاج بمستشفيات خارج مطروح، فضلًا عن الحفاظ على وصول الخدمات الى المواطنين في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم والتموين وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على حقوق المرأة في الصحراء من توثيق وإثبات قيد، والتعليم والسكن وغيرها.

وأشار إلى أن أهم ملامح التنمية هي تحقيق كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه بما توفره له الدولة من حياه كريمة، وبما تكفله له كافة المعايير والقوانين والأنظمة التشريعية من حقوق يجب الحفاظ عليها.

