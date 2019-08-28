أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول استمرار حوادث الغرق بالبالوعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول استمرار حوادث الغرق بالبالوعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عمرو أبو اليزيد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي ووزير التنمية المحلية، لإستمرار حوادث غرق بلاعات الصرف الصحي؛ حيث توفي مؤخرا الطفل ياسين ذو الأربعة أعوام على إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بحي العمرانية بمحافظة الجيزة.

وأشار أبو اليزيد، إلى أن الأمر دعانا إلى متابعة هذة الظاهرة السيئة التي أودت تقتل أبنائنا يوما تلو الآخر؛ وعند متابعة التحركات البرلمانية خاصة بعد صدور توصيات مثمرة كانت قد خرجت بها لجنة الإدارة المحلية عقب إجتماعها في أغسطس 2018 بعد واقعة غرق طفلين بالسويس ولكن من المؤسف حقا أنه لم يتم تنفيذ أي من تلك التوصيات علي أرض الواقع، مُضيفا أنه عاما تلو الآخر نفقد أطفالا ضحية لهذا الإهمال، وتيجة لعدم وجود تنسيق بين الوزارات العنية لحل هذه الأزمة حتي بعد أن أوصت بذلك لجنة الإدارة المحلية بضرورة التنسيق وعقد إجتماع مجمع لهم لحل تلك الأزمة من بين توصيات عدة تم الإعلان عنها دو أي تنفيذ.

وطالب أبو اليزيد، بضرورة إتخاذ اللازم للحد من تلك الظاهرة القاتلة.

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قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن تكرار حوادث السقوط في بالوعات الصرف الصحي أمر يحتاج إلى وقفة حقيقية من الحكومة خاصة أن مثل هذة الحوادث تتكرر بشكل يومي في جميع محافظات الجمهورية دون تحرك حقيقي للقضاء علي هذة المشكلة.

وأكدت يوسف، على وجود إهمال جسيم وتعامل عشوائي من الحكومة عند القيام بأعمال إصلاحات في بالوعات الصرف الصحي كتجاهل وضع لوحات تحذيرية عن أن هذه منطقة عمل؛ الي جانب إهمال بلاغات المواطنين عن عدم وجود غطاء للبالوعات الي جانب عدم الإلتزام بإشتراطات الأمن والسلامة، مُضيفة أن حوادث السقوط في بالوعات الصرف لا تفرق بين كبير أو صغير حيث أنه علي مدار السنوات الماضية نجد عدد كبير من المواطنين أطفال وبالغين تعرضوا للسقوط الذي أودي بحياتهم أو تعرضوا لإصابات خطيرة؛ هذا الي جانب تعرض عدد من العاملين في هذا المجال للوفاة نتيجة للسقوط أثناء أداء عملهم.

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وشددت داليا يوسف، أنه يجب وضع إستيراتيجية متكاملة لإجاد حلول نهائية لهذة المشكلة حيث أنه يجب أن يكون هناك متابعة دورية لبالوعات الصرف الصحي، والإلتزام بمعايير الأمن والسلامة، وسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين في حال الإبلاغ عن وجود أي بالوعات دون غطاء بالإضافة الي تشديد العقوبات علي المقصرين.

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قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنتشار حالات السقوط في بالوعات الصرف الصحي والتي تسببت في وفاة الكثير من المواطنين علي مدار السنوات الماضية أصبح أمر لا يمكن التغاضي عنه.

وأكد عامر، أن حجة الحكومة أن سرقة غطاء البالوعات هي السبب الرئيسي في هذا الأمر حجة واهية ليس للمواطنين دخل بها، وإنما علي الحكومة تحمل المسئولية السياسية عن هذا الإهمال الجسيم في حق المواطن المصري؛ ووضع حلول عملية للقضاء علي هذة الظاهرة بدلا من التهرب من المسئولية.

وتسائل عامر، عن خطط الحكومة لمواجهة بالوعات الموت خاصة أنها ليست وليدة اللحظة ويعاني منها المجتمع المصري كبيرا وصغيرا فقيرا كان أو غنيا، حيث نفقد يوميا أطفالا وشبابا وتعرض السيارات للتلف عند سقوطها في البالوعات؛ بالإضافة الي إهدار المال العام فتكلفة لغطاء تتراوح بين 3 الي 4 آلاف جنيه وعلي الرغم من ذلك لا نجد أغطية للبالوعات، مُضيفًا أن وجود بالوعات صرف دون غطاء لأي سبب من الأسباب يوازي في ضرره وجود عبوة ناسفة، وهو ما يتطلب خطة واضحة للقضاء علي هذة الظاهرة خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها جميع محافظات الجمهورية.