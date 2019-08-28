شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير كوبري المشاة بمنطقة أبو عميرة في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، أعمال رفع كفاءة وتطوير كوبري المشاة بمنطقة أبوعميرة بمدينة الزقازيق والتي تشمل إقامة مطلع سطحي بميل «رامب» بكوبري المشاه لتسهيل حركة المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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طالب محافظ الشرقية مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام بسرعة الانتهاء من التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المحدد مع الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال للتيسير على المواطنين وللبدء في إغلاق مزلقان السكك الحديدة بمنطقة الكوبري الجديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما أمر المحافظ رئيس المركز برفع الإشغالات من على جانبي المزلقان والبدء في نقل الباعة الجائلين لمنطقة الأسواق الحضارية بالقناطر التسعة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من إعادة تخطيط شارع الجيش والذي يربط بين المحور المروري الجديد لطريق هرية القديم ووسط المدينة بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته للبدء في تنفيذ المخطط الموضوع لخلق محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق .

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان لرفع الإشغالات بالمنطقة والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والباعة بالالتزام بالمساحات المحددة لهم وعدم التعدي على الطريق ببضاعتهم لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.