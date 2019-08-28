شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يمني لـ«المصري اليوم»: استعادة السيطرة على عدن تمهد لتحرير صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمزة الكمالي، عضو وفد التفاوض عن الحكومة اليمنية في مباحثات ستوكهولم، وكيل وزارة الشباب اليمنية، إن القوات الحكومية خاضت معارك لاستعادة السيطرة على القصر الرئاسي في عدن، وكذلك مقر مجلس الوزراء، وحي دار سعد، ومديرية الشيخ عثمان، بعدما استطاعت فرض سيطرتها على محافظة «أبين» بالكامل المحاذية لمحافظة عدن.

وأضاف حمزة الكمالي، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إن المجلس الانتقالي لا يريد تسليم «عدن»، وأمامه فرصة لحقن الدماء وتحكيم العقل، مشددا على ضرورة تصحيح الوضع المختل تجاه الأماكن المحررة، من أجل مواجهة الحوثيين.

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وأشار إلى أن سيطرة القوات الحكومية على مطار عدن ومناطق أخرى في المحافظة، كفيل بتحرير صنعاء، وهو ما سيبعث برسائل إيجابية لدي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، فضلا عن أعضاء التحالف العربي، بأن الانتصار على الحوثيين سيكون قريبا.

وذكر أن المعركة مع الحوثيين لم تنته بعد، وأنه يشعر الآن بالحزن بعد السيطرة الحكومية على المناطق المحررة، لافتا إلى أن المجلس الانتقالي تسبب في وجود قوات تنازع الدولة في سلطتها واضعف بعض قدراتها بالنسبة للخدمات.

وتابع: «نعترف أن هناك مشاكل يجب على الحكومة الشرعية معالجتها، في مقدمتها استعادة كافة الأطراف والأطياف السياسية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للشعب اليمني، وأضاف أمامنا فرصة للاتفاق».

وحول ما يشاع بأن هناك صراع بين السعودية والإمارات في التعامل مع عدن، قال الكمالي، ليس صراعا، بل هناك خلاف في وجهات النظر في التعامل، مؤكدا أن الهدف الأسمى، للتحالف العربي هو التخلص من ميليشيات الحوثي.