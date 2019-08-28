شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 390 ألف مواطن بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي انطلقت بمحافظة بورسعيد أول يوليو الماضي سجّلت 390 ألف مواطن، لينتفع بخدمات المنظومة الجديدة التي تتمتع بأعلى درجات الجودة، كما جرى إطلاق فرق في جميع أنحاء بورسعيد لحثّ المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة والانتفاع بالخدمات الطبية، وفق أحدث البرتوكولات العلاجية في كل تخصص على حدة.

كما كشفت الوزارة إجراء 3260 عملية جراحية بالمنظومة منذ انطلاقها، وأن هذه العمليات شملت ما يقرب من 1000 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات، لافتة إلى أن جميع هذه الجراحات التي تمت جميعها بالمجان ولم يتحمل فيها المريض أي شيء وأضاف أن المرضى مخصص لهم 7 مستشفيات كبرى وضخمة بأعلى تجهيزات ممكنة لتوفير الرعاية الكاملة للمريض.

وذكرت أن العمليات الكبرى شملت جراحات العيون وإصلاح الحول والمفاصل والقلب والقلب المفتوح والقساطر وإصلاح العيوب الخلقية وجراحات الأورام وغيرها من العمليات التي تحتاج إلى مهارات كبيرة.