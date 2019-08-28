شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط بنفسه سيارة تسير عكس الاتجاه في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لاحظ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية برقم «ر ل ا 4357» تسير عكس الاتجاه بشارع فاروق في مدينة الزقازيق، وأصدر تعليماته لرجال المرور بضبط ومصادرة السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وأكد المحافظ في بيان، الأربعاء، أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليها وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه «غراب» مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والقانون تفادياً لوقوع الحوادث.

