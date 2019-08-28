شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 120 فدانًا لمزرعة جامعة الإسكندرية في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، الشكر لكافة الجهات والهيئات الحكومية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، خاصة محافظة الإسكندرية، ومديرية أمن الإسكندرية، وهيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الأمن القومي بالإسكندرية، ومديرية الزراعة بالإسكندرية، وجهاز حماية أملاك الهيئة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تعاونهم مع الجامعة في إزالة التعديات على تعرضت لها مزرعة كلية الزراعة ببرج العرب.

وقال «الكردي» في بيان، الأربعاء، إنه نتيجة التواصل والتنسيق وتضافر الجهود مع هذه الجهات لاسترداد الجامعة حقها والحفاظ على ممتلكاتها، تمت استعادة 120 فدانًا من أرض مزرعة الجامعة في برج العرب.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى تشكيل فرق عمل دورية من إدارة الجامعة وكلية الزراعة بجميع هيئاتها الإدارية والقانونية لإستكمال الأعمال والمتابعة، واستخراج قرارات إزالة لكل من تعدى على أرض المزرعة، وجرى تنفيذ حملة لإزالة هذه التعديات الأربعاء 21/8/2019، للتخلص من شتى التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وجرى استرداد مساحة ١٢٠ فدان أرض زراعية للجامعة.