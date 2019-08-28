شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 24 طن أعلاف ومكملات غذائية حيوانية داخل مصنع في العامرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة تموين العامرية، تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط مصنع بقرية المعمل بالطريق الصحراوي يقوم بإعادة تعبئة مواد تصنيع أعلاف ومكملات غذائية حيوانية ووضع تواريخ إنتاج وتواريخ صلاحية وهمية (غش تجاري) وغير مدون عليها بيانات.

أعلاف ومكمات غذائية حيوانية داخل مصنع فى العامرية

وأسفرت الحملة -بحسب بيان الأربعاء- عن ضبط 24 طن أعلاف ومكملات غذائية حيوانية وتم التحفظ على المضبوطات، وهي 192 شيكارة مولاس غذاء حيواني زنة الشيكارة 50 كجم و93 شيكارة خميرة جافة فورية زنة الشيكارة 50 كجم و72 شيكارة مكمل غذائي حيواني، زنة الشيكارة 50 كجم و124 شيكارة بروتين وفاتح شهية زنة الشيكارة 50 كجم.