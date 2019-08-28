شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: التحضيرات لقمة "تيكاد" بدأت بين الاتحاد الأفريقى واليابان منذ عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن التحضيرات لقمة "تيكاد" بدأت بين الاتحاد الأفريقى واليابان منذ عام، بداية من الاجتماع الوزارى والمندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا.

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وأضاف شكرى، خلال حواره مع قناة أكسترا نيوز، أن إعلان يوكوهاما وثيقة شاملة تركيزها الأول الاحتياجات التنموية للقارة الأفريقية والدور الذى ستلعبه اليابان وفقا لأوليات القارة الأفريقية، وخطة أفريقيا 2036، واستعرضت شق التحديات السياسية التى تواجهه القارة الأفريقية.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن قضية الإرهاب من القضايا السياسية المعنية بها الدول الأفريقية واليابان حيث يتم تضافر الجهود لمواجهتها، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية حيث توفير فرص عمل التى تحصن الشباب الأفريقى من مخاطرها.